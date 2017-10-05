Левандовски установил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Армении.
Таким образом, в активе форварда «Баварии» теперь 15 голов в девяти играх нынешнего отборочного турнира. Этот показатель является новым рекордом европейских отборочных циклов чемпионатов мира.
Предыдущий рекорд принадлежал немецкому форварду Герду Мюллеру и португальскому нападающему Кришитану Роналду (по 14 голов). При этом Роналду сравнялся по голам с Мюллером также в нынешнем отборочном цикле. У Криштиану есть два матча в запасе, чтобы опередить Левандовского в бомбардирской гонке и установить новый рекорд, в то время как у поляка в запасе только одна встреча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Армения — Польша.