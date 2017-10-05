Сборная Польши разгромила Армению в Ереване

Сборная Польши в матче 9-го тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Ереване со счётом 6:1 разгромила команду Армении.
У поляков хет-трик оформил Роберт Левандовски, ставший лучшим бомбардиром (50 мячей) в истории национальной команды. По одному мячу забили Камил Гросицки, Якуб Блащиковски и Рафал Вольски. Гол престижа в составе армянской команды на свой счёт записал Оганес Амбарцумян.
Сборная Польши занимает первое место в группе E и уже сегодня оформит путёвку на чемпионат мира в Россию, если Черногория и Дания сыграют вничью.
В группе C сборная Чехии в Баку со счётом 2:1 обыграла команду Азербайджана. У гостей голами отметились Ян Копиц и Антонин Барак, у хозяев — Афран Исмаилов.
Благодаря этой победе чехи обошли азербайджанцев в таблице, но обе сборные уже не имеют шансов попасть на ЧМ-2018.