Видео. Топ-10 голов сентября в чемпионате Испании

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил подборку из десяти лучших голов чемпионата Испании в сентябре.
В топ-10 голов турнира в прошлом месяце вошли точные удары Лионеля Месси («Барселона»), Фабиана Руиса («Бетис»), Лоика Реми («Лас-Пальмас»), Асьера Ильяраменди («Реал Сосьедад»), Самуэля Кастильехо («Вильярреал»), Эниса Барди («Леванте»), Диего Ролана («Малага»), Гаку Сибасаки («Хетафе»), Мауро Арамбарри («Хетафе») и Чемы («Леванте»).
Посмотреть видео можно на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
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