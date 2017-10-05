Германия досрочно пробилась на ЧМ-2018, обыграв в гостях Северную Ирландию

Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 и обеспечила себе участие в мировом первенстве.
В первом тайме в составе немцев отличились Себастьян Руди и Сандро Вагнер, а на 86-й минуте вопрос о победителе снял Джошуа Киммих. В самом конце встречи хозяева смогли отквитать один гол усилиями Джоша Мадженниса. Итоговый счёт — 3:1 в пользу гостей.
В параллельном матче группы C Норвегия в гостях разгромила Сан-Марино — 8:0. Мохамед Эльюнусси стал автором хет-трика.
Турнирное положение в группе C после 9-го тура: 1. Германия — 27 очков; 2. Северная Ирландия — 19; 3. Чехия — 12. 4. Норвегия — 10; 5. Азербайджан — 10; 6. Сан-Марино — 0.