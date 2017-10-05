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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Германия досрочно пробилась на ЧМ-2018, обыграв в гостях Северную Ирландию

5 октября 2017, четверг. 23:35 Футбол

Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 и обеспечила себе участие в мировом первенстве.

В первом тайме в составе немцев отличились Себастьян Руди и Сандро Вагнер, а на 86-й минуте вопрос о победителе снял Джошуа Киммих. В самом конце встречи хозяева смогли отквитать один гол усилиями Джоша Мадженниса. Итоговый счёт — 3:1 в пользу гостей.

В параллельном матче группы C Норвегия в гостях разгромила Сан-Марино — 8:0. Мохамед Эльюнусси стал автором хет-трика.

Турнирное положение в группе C после 9-го тура: 1. Германия — 27 очков; 2. Северная Ирландия — 19; 3. Чехия — 12. 4. Норвегия — 10; 5. Азербайджан — 10; 6. Сан-Марино — 0.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 9-й тур
05 октября 2017, четверг. 21:45 МСК
Северная Ирландия
1 : 3
Германия
0:1 – Руди – 2, 0:2 – Вагнер – 21, 0:3 – Киммих – 86, 1:3 – Мадженнис – 90+3
ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 9-й тур
05 октября 2017, четверг. 21:45 МСК
Сан-Марино
0 : 8
Норвегия
0:1 – Хенриксен – 8, 0:2 – Кинг – 14 (пен), 0:3 – Кинг – 17, 0:4 – Эльюнусси – 39, 0:5 – Эльюнусси – 48, 0:6 – Сельнес – 58, 0:7 – Эльюнусси – 68, 0:8 – Линнес – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Норвегии - Футбол Сборная Сан-Марино - Футбол Сборная Северной Ирландии — Футбол ЧМ-2018
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