Саутгейт: сборная Англии поедет на ЧМ-2018, и это потрясающе!

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал домашнюю победу над Словенией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2018, которая позволила команде досрочно обеспечить себе путёвку на турнир, который пройдёт в России.
«Сегодня нам противостояла команда, которая до этого пропустила лишь четыре гола в нынешнем отборочном турнире. И вы могли видеть, за счёт чего им удалось пропустить так мало в предыдущих матчах. Наша команда не была в такой форме, в которой нам бы хотелось, но нам удалось забить в концовке. Знали, что соперник сегодня приехал побеждать, поэтому в концовке поменяли игровую модель и попытались этим воспользоваться.
Джо Харт совершил несколько важных сейвов сегодня. Это те моменты, когда ему пригодился его опыт.
Знаем, что должны играть лучше, но мы поедем на чемпионат мира, и это потрясающе! У сборной Англии есть потенциал, однако нам ещё предстоит выполнить чертовски большой объём работы», — цитирует Саутгейта BBC Sport со ссылкой на ITV Sport.