К. Писарро считает, что в этом сезоне «Баварии» придётся сложнее, чем в прошлом

Бывший нападающий «Баварии» Клаудио Писарро, защищающий ныне цвета «Кёльна», считает, что мюнхенцев ждёт очень сложный сезон. Руководство немецкого гранда уволило с поста главного тренера Карло Анчелотти и теперь ведёт переговоры с экс-наставником команды Юппом Хайнкесом.
«Нынешний сезон для «Баварии» не будет таким же лёгким, как предыдущий. Не думаю, что «Бавария» станет чемпионом Германии с такой же лёгкостью. Прежде всего должен сказать, что у дортмундской «Боруссии» очень сильная команда», — приводит слова 39-летнего футболиста Spox.
По итогам первых семи туров Бундеслиги «Бавария» набрала 14 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице.