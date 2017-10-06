Тренер сборной Чили Пицци: уверены, мы сможем конкурировать с Бразилией

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над соперниками из Эквадора (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира — 2018 рассчитывает развить успех в заключительном матче квалификации. 11 октября чилийцы встретятся с соперниками из Бразилии.
«Мы планируем продолжать сражаться. Осталось последнее усилие, уверены, мы сможем конкурировать с Бразилией.
Мы будем готовиться к матчу наилучшим образом, насколько это возможно. Мы по-прежнему ещё ничего не добились, и это будет очень сложная игра», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.
Гол Алексиса Санчеса принёс Чили победу над Эквадором в квалификации ЧМ-2018