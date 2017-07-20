Гнабри: чувствую себя частью «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, защищающий на правах аренды цвета «Хоффенхайма», отметил, что чувствует себя частью мюнхенской команды. Ряды немецкого гранда он пополнил по окончании минувшего сезона, а до этого играл за бременский «Вердер».
«Я принял решение перейти в „Баварию“ и основательно поразмыслил об этом. Поэтому чувствую себя частью „Баварии“. И для меня не имеет значения, буду я играть за „Баварию“ в предстоящем сезоне или после него. Я знаю дорогу, по которой буду идти», — приводит слова Гнабри интернет-издание Sport1.
Бауманн уверен, что Гнабри не обязательно было переходить в «Баварию»