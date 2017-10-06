Дель Пьеро: «Наполи» может побороться за скудетто, «Ювентус» стал более уязвим

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что туринцам будет трудно защитить титул и помешать им может «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии.
«Я вижу «Ювентус» более уязвимым в этом сезоне, чем в прошлые годы. Всегда считаю их фаворитами, но теперь с меньшим размахом. На сегодняшний день «Наполи» абсолютно достоин скудетто.
Главный тренер «Наполи» — интересный человек, но прежде всего у него футбольный ум. Другое дело, что играть на три фронта с теми же игроками тяжело. Но Сарри создал почти идеальную машину, однако ему придётся иногда импровизировать», — цитирует Дель Пьеро Gazzetta dello Sport.
После семи туров на счету «Наполи» 21 очко и первое место в Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Кальехон: игроки «Наполи» верят в скудетто