Иньеста: Месси уникален и необходим «Барселоне» для достижения успехов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который договорился с каталонцами о подписании пожизненного контракта, выразил надежду, что нападающий Лионель Месси также продлит соглашение.
«В клубе хотят, чтобы Месси остался, он также этого хочет. Надеюсь, данная история никогда не закончится, потом что Лео уникален и необходим для достижения успехов. Руководство думает так же», — цитирует Иньесту Sport.es.
Лионель Месси выступает за «Барселону» с 2000 года. Контракт 30-летнего аргентинца с каталонцами действует до лета 2018 года.
Иньеста: буду играть в «Барселоне», пока моё тело и ум не скажут – хватит