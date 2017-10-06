Кокорин: после истории в Монако мне уже ничего не страшно

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в эфире телеканала «Россия 24» вновь прокомментировал историю с шампанским в Монако, где форвард отдыхал с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Также Кокорин рассказал, изменился ли он в футбольном плане.
«Людям нужно что-то написать. Они сами придумали, что я был не тот. Сейчас придумали, что я вернулся в футбол. Я совершенно не другой, я тот же. Просто выполняю чуть-чуть другие функции. Те, которые мне по душе. И у меня это получается.
На критику я реагирую очень спокойно. История в Монако? Это большие рейтинги, как я понимаю. Если люди месяц разговаривали об этой теме, значит она нужна стране. Наверное, людям это было интересно. В принципе, после этой ситуации мне уже ничего страшного.
Если судить по статистике, то это самый удачный сезон в моей карьере. Да и по ощущениям, наверное, тоже. Новая команда. Раньше никогда не собирали по 50 тысяч на игру. Это нереальные эмоции. Частичка истории сейчас происходит», — рассказал Кокорин.