Мутко: не могу представить чемпионат мира без Месси

Президент РФС Виталий Мутко признался, что не представляет предстоящий в России чемпионат мира — 2018 без нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Аргентинская команда в домашнем отборочном матче сыграла вничью со сборной Перу (0:0) и занимает в своей отборочной группе шестое место, рискуя не попасть в финальную часть ЧМ-2018.
«Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть ещё гипотетический шанс, но всё зависит не от них. Вот какая команда, а не может выйти», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.