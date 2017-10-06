Мутко: игра с Бразилией есть в графике подготовки сборной России к ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч со сборной Бразилии есть в графике подготовки российской команды к домашнему чемпионату мира—2018.
Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в марте будущего года сборная России проведёт в Москве товарищескую встречу с командой Бразилии.
«Бразилия в графике у нас есть, мы работаем с ними, но нужно подождать ещё один-два игровых дня, чтобы понять, кто попадёт сразу в плей-офф, кто выходит и кто вылетает вообще», — цитирует Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Арустамян: 23 марта в «Лужниках» сборная России сыграет с командой Бразилии