Румменигге: на данный момент Хайнкес — идеальный тренер для «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал назначение Юппа Хайнкеса главным тренером мюнхенской команды. Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. Хайнкес приступит к работе 9 октября.
«У Юппа Хайнкеса и «Баварии» очень доверительные отношения. Это подтвердили переговоры, которые велись Ули Хёнессом, Хасаном Салихамиджичем и мной. Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился стать нашим главным тренером. На данный момент он идеальный тренер для «Баварии», — заявил Румменигге.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в свою очередь отметил: «Юпп Хайнкес — настоящий чемпион в том, что касается тактики и лидерства. Мы уверены, что он именно тот человек, который может привести нашу команду к успеху в текущей ситуации и добиться поставленных целей».
В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, после того как выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.
Предыдущим тренером «Баварии» был Карло Анчелотти, о расставании с которым было объявлено 28 сентября после поражения мюнхенской команды с крупным счётом 0:3 от «ПСЖ» в гостевом матче Лиги чемпионов.