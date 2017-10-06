Наставник сборной Австрии U21: Мелкадзе — хороший игрок и великий актёр

Главный тренер молодёжной сборной Австрии Вернер Грегорич прокомментировал гостевое поражение от России в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21. Специалист выразил мнение, что пенальти, назначенный в ворота его команды после падения в штрафной нападающего Георгия Мелкадзе, был несправедливым. Встреча завершилась победой россиян со счётом 1:0 после реализованного удара с 11-метровой отметки.
«Следует поздравить сборную России с победой. У нас были шансы, но мы их не реализовали. Пенальти был назначен несправедливо. Как мне кажется, наш игрок сыграл в мяч. Сегодня встречались играющие команды, но в такую погоду показать всё, на что способны, сложно. Игра смотрелась бы намного лучше в хорошую погоду. В сборной России я бы отметил капитана Илью Жигулёва. Он смог задать хороший темп для всей команды. Номер 19-й (Георгий Мелкадзе. — Прим. «Чемпионата») — хороший игрок и великий актёр. Во взрослом футболе ему придётся отучиться от некоторых привычек. Тем не менее у него есть шансы зарекомендовать себя в будущем. Он хорошо прикрывает мяч, нужно отдать ему должное. Вратарь Антон Митрюшкин тоже отлично сыграл, взял несколько сложных мячей. В нашей группе собрано немало хороших команд, нам предстоит много матчей. Мы рассчитываем на ответную игру, которая пройдёт в Австрии», — передаёт слова Грегорича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.