В «Амкаре» рассказали, как относятся к идее введения видеоповторов в РФПЛ

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в РФПЛ.
«Я не против видеоповторов. Но вопрос, кто будет за всё это платить, остаётся открытым. На данный момент это непонятно. Те цифры, которые названы сейчас, — это очень болезненно для такого малобюджетного клуба, как, например, «Амкар». Насколько я понимаю, решение по этому вопросу ещё не принято и находится в стадии обсуждения. Очень надеюсь, что перед его принятием с нами посоветуются и спросят наше мнение.
Судьям, конечно, могут помочь повторы. Но они всё равно останутся людьми и могут ошибаться. И это нормально. Это тоже часть футбола. Важно, чтобы ошибки не носили системный характер. Как упорядочить и отладить всю эту систему, мы сможем понять только тогда, когда она начнёт функционировать. Тогда и подведём итоги. Если все условия учтут и решение будет принято, система вполне может начать работать уже в следующем году», — цитируют Резвухина «Известия».