ФИФА: уровень готовности арен и инфраструктуры ЧМ-2018 оцениваем положительно

Совместная делегация Международной федерации футбола и оргкомитета «Россия-2018» завершила шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира 2018 года. Основной целью этого визита стали мониторинг статуса строительства и реконструкции арен, а также обсуждение операционной деятельности стадионов во время проведения ЧМ-2018.
С 26 сентября специалисты посетили восемь городов-организаторов мирового первенства и осмотрели арены, которые не принимали прошедший летом Кубок конфедераций: в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде. Завершился визит 5 октября в Москве на «Стадионе Лужники» — главной арене ЧМ-2018.
«Подобные визиты — важная часть подготовки к чемпионату мира по футболу, который ждёт всех нас уже в следующем году. Принявшие Кубок конфедераций стадионы мы проверили прошедшим летом, и в настоящее время наше внимание сосредоточено на тех аренах, где ещё идёт строительство. На каждом из этих стадионов должны состояться по три тестовых матча до ЧМ-2018, они запланированы на весну, и мы абсолютно уверены, что все эти матчи пройдут по плану. Тем, как прошёл визит, мы в целом удовлетворены», — заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«В общем и целом это был насыщенный и продуктивный тур. Уровень планирования и готовности арен и инфраструктуры мы оцениваем положительно, при этом значительный объём работы ещё предстоит выполнить, особенно в ближайшие два-три месяца. И там, где это необходимо, мы обозначили проблемные зоны. Мы продолжим вести активный мониторинг и работать вместе с оргкомитетом, городами-организаторами, местными властями. С нетерпением ждём тестовых матчей в 2018 году — первой возможности увидеть работу стадионов в действии», — подчеркнул директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.