Сборная Уэльса в Тбилиси обыграла команду Грузии

В матче 9-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 на стадионе " Динамо-Арена — Борис Пайчадзе" в Тбилиси встречались сборные Грузии и Уэльса.
Матч завершился победой валлийской команды с минимальным счётом. Единственный гол на 49-й минуте забил Том Лоуренс.
Сборная Уэльса в таблице своей отборочной группы располагается на второй строчке, отставая на одно очко от команды Сербии, которую сегодня ожидает гостевая игра с Австрией. Валлийцы на четыре очка опережают сборную Ирландии, которой предстоит дома встретиться с командой Молдавии.
Что касается сборной Грузии, то подопечные Владимира Вайсса занимают предпоследнее место в группе и не имеют шансов выйти на ЧМ-2018.