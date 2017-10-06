Де Лаурентис: на месте «Ювентуса» я бы не просто нервничал, а переживал

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал успешный старт сезона в исполнении своей команды, а также выразил мнение, что действующий чемпион Италии «Ювентус» нервничает по этому поводу.
«Старт сезона в исполнении «Наполи» заставляет «Ювентус» нервничать. Я бы на их месте не просто нервничал, а переживал. После шести побед в Серии А нельзя всегда быть уверенным, что выиграешь снова.
«Ювентус» потерял важных игроков в последние годы. Джорджо Кьеллини всё ещё там, но Леонардо Бонуччи уже в «Милане», а он был ключевым игроком обороны. Туринцы не нашли замены Андреа Пирло и не удержали Поля Погба, которого я бы сохранил в команде до конца своих дней.
Не удивлён успешным стартом «Наполи», но и не особо им увлекаюсь. Считаю, что победителя чемпионата Италии мы всё равно узнаем только в конце марта», — цитирует Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.
«Наполи» (21 очко) выиграл все семь матчей на старте сезона и лидирует в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (19 очков) располагается на втором месте.