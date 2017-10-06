Рэмси: в сборной Уэльса есть кем заменить и меня, и Бэйла

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси поделился впечатлениями от победы над Грузией (1:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Есть ли особая ответственность, когда играем без Бэйла? Есть кем заменить и его, и меня. На этот раз забил Том Лоуренс, до этого Бенджамин Вудбёрн. Сегодняшняя победа очень важна. Мы сами поставили себя на то место, где находимся. Нам осталось провести одну встречу. Надеюсь, после неё нам будет что праздновать», — передаёт слова Рэмси корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, Гарет Бэйл пропускает октябрьские матчи сборной Уэльса из-за травмы.
Турнирное положение в группе D за один тур до конца: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 17; 3. Ирландия — 16; 4. Австрия — 12; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.