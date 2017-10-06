До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Рэмси: в сборной Уэльса есть кем заменить и меня, и Бэйла

6 октября 2017, пятница. 23:52 Футбол

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси поделился впечатлениями от победы над Грузией (1:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

«Есть ли особая ответственность, когда играем без Бэйла? Есть кем заменить и его, и меня. На этот раз забил Том Лоуренс, до этого Бенджамин Вудбёрн. Сегодняшняя победа очень важна. Мы сами поставили себя на то место, где находимся. Нам осталось провести одну встречу. Надеюсь, после неё нам будет что праздновать», — передаёт слова Рэмси корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, Гарет Бэйл пропускает октябрьские матчи сборной Уэльса из-за травмы.

Турнирное положение в группе D за один тур до конца: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 17; 3. Ирландия — 16; 4. Австрия — 12; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.

Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Грузии - Футбол Сборная Уэльса — Футбол Аарон Рэмси Гарет Бэйл
Новости. Чемпионат мира 2018
6 октября 2017, пятница
23:52 Рэмси: в сборной Уэльса есть кем заменить и меня, и Бэйла
23:38 Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии
23:38 Сборная Италии на своём поле не сумела обыграть Македонию
23:37 Сборная Испании завоевала путёвку на чемпионат мира в России
23:36 Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии
23:10 РФС утвердил список кандидатов-арбитров от России в лист ФИФА на 2018 год
22:51 Гаго, несмотря на серьёзную травму, хотел продолжать играть в матче с Перу
22:19 Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную
22:19 Лория: в России есть команды уровня сборной Уэльса, например «Спартак», «Зенит»
22:17 Болельщики сборной Испании освистывают Пике во время матча с Албанией
22:10 ФИФА может сократить число пауз на матчи сборных, увеличив их продолжительность
21:44 Адвокат: не могу назвать имена игроков сборной Беларуси, они очень трудные
21:29 Сампаоли: не можем требовать от Месси большего, он делает всю игру Аргентины
20:55 Сборная Уэльса в Тбилиси обыграла команду Грузии
20:53 Футболисты сборной России поздравили Васина с днём рождения
20:49 Сакала: готов принести победу народу Замбии и вывести команду на ЧМ-2018
20:39 ФИФА: уровень готовности арен и инфраструктуры ЧМ-2018 оцениваем положительно
20:31 Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступления за Беларусь
20:24 Криушенко: слова Глеба? Александр не работал тренером. Судить со стороны просто
19:41 Оланаре уверен, что сборная Нигерии досрочно оформит путёвку на ЧМ-2018
19:03 В Молдавии наказали болельщика, выбежавшего на поле во время матча с Уэльсом
17:56 На матч Россия – Южная Корея реализовано 20 тыс. билетов
17:17 Капитан сборной Южной Кореи: постараемся показать хорошую игру в матче с Россией
17:09 Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина опасным и серьёзным игроком
16:56 Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав
16:40 Мутко: игра с Бразилией есть в графике подготовки сборной России к ЧМ-2018
16:08 Мутко: не могу представить чемпионат мира без Месси
16:00 Катанец покинет пост тренера сборной Словении по окончании квалификации ЧМ-2018
14:17 Кроос не поможет сборной Германии в матче с Азербайджаном
14:00 Италия – Македония: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
13:51 Глеб: сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность
13:25 Черчесов: фамилии Смолова и Кокорина громкие, но не зацикливайтесь на именах
13:24 Сборная России использует все шесть замен в товарищеской игре с Южной Кореей
13:18 Акинфеев — о специальных очках в сборной: в ЦСКА не позволяем себе такой роскоши
13:14 Акинфеев — об ошибке в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014: я прошлым не живу
13:10 Черчесов: Лунёв и другие вратари — охотники, им нужно догонять Акинфеева
13:07 Акинфеев — о конкуренции с Лунёвым: место в сборной никому не гарантировано
13:02 Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном
12:45 Испания – Албания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
12:20 Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну
11:58 Турция – Исландия: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
11:42 Ротань: на Украине набрасываются на молодых игроков, ругают их по делу и нет
11:39 Головин работает по индивидуальной программе за день до матча с Южной Кореей
11:18 Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными
11:06 Косово – Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
Все новости RSS
Партнерский контент