Голкипер сборной Украины Пятов: нам терять уже нечего

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над командой Косово (2:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 года, поделился ожиданиями от решающей игры со сборной Хорватии, а также высказал мнение о дебюте Марлоса.
«К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Устраивает только победа. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать сугубо по их установке, так, как они нам скажут.
В первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось.
Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята чётко знали свои позиции и справились со своими задачами.
Дебют Марлоса? Человек вышел и мы забили два гола. Он в первом даже поучаствовал. Это опытный футболист с хорошей техникой, который сегодня развивал атаку на обоих флангах и придерживал развитие контратак соперника. Поэтому его действия я оцениваю очень хорошо", — приводит слова Пятова Footboom.