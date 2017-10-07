Барцальи: заканчивать матч под издёвки болельщиков всегда грустно

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи выразил разочарование в связи с реакцией болельщиков на игру команды и ничейный результат встречи с Македонией (1:1) в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018.
«Сегодня я слышал какие-то насмешки, это разочаровывает, но все, кто платит за билет, могут говорить всё, что захотят. Возможно, болельщикм ожидали лучшего, и мы могли бы сделать больше, но заканчивать матч под издёвки всегда грустно.
Мы не очень хорошо контролировали игру во втором тайме и устали. По сути, футболисты показали плохую игру. Но мы — Италия, и нам нужно попасть на чемпионат мира», — сказал защитник в эфире Rai Sport.
Турнирное положение в группе G: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.