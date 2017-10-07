Ангелоски: Македония заслужила хотя бы одно очко за два матча с Италией

Главный тренер сборной Македонии Игор Ангелоски прокомментировал ничью с Италией (1:1) в матче предпоследнего тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
«Я благодарен своим парням за эту игру. Мы знали, что матч будет тяжёлым, но этот результат станет хорошей мотивацией на следующую игру с Лихтенштейном.
Я верил, что мы можем вернуться в игру после пропущенного гола. Я ожидал, что мы добьёмся успеха, как и в Скопье, где мы также на равных играли с Италией. За эти две игры мы заслужили хотя бы одно очко", — приводит слова Ангелоски Football Italia.
Сборная Италии на своём поле не сумела обыграть Македонию