Сборная Италии на своём поле не сумела обыграть Македонию

В матче предпоследнего тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Италии на своём поле неожиданно сыграла вничью (1:1) с командой Македонии.
За пять минут до конца первого тайма Джорджо Кьеллини вывел «скуадра адзурра» вперёд, а на 77-й минуте Александар Трайковски счёт сравнял.
Итальянцы завершат групповой турнир на второй строчке в группе G. Сборная Испании опережает их на пять очков и сегодня завоевала путёвку на ЧМ-2018.
В другом матче этой группы сборная Израиля в гостях со счётом 1:0 обыграла команду Лихтенштейна.
Турнирное положение в группе G: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.