Чачич: думаю, Хорватия сможет исправить ситуацию в матче с Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2018.
«Тренер всегда попадает под критику, когда результат не является адекватным. Думаю, что мы сможем исправить ситуацию на Украине. Я всё ещё на эмоциях. Мы не можем быть довольны. Большое разочарование, потому что игроки потратили много сил. Мы потеряли два важных очка и отложили наш выход на чемпионат мира. План состоял в том, чтобы держать мяч и завершать атаки после быстрых пасов.
Вы что, не видите, сколько игроков нам не хватает? Сегодня вечером мы делали хорошие вещи, у нас были удары, некоторые возможности… В атаке нет эффективности, вот в этом и проблема", — приводит слова Чачича Index.
Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии