Т. Алькантара из-за травмы не поможет сборной Испании в матче с Израилем

Полузащитник «Баварии» и сборной Испании Тьяго Алькантара пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Израиля из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт «фурия роха», 26-летнему хавбеку диагностировано растяжение связок лодыжки. Он покинул расположение национальной команды.
Помимо Алькантары, испанцам из-за дисквалификации не помогут защитник «Барселоны» Херард Пике и полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва.
Напомним, что подопечные Хулена Лопетеги досрочно завоевали путёвку на чемпионат мира в России.
Матч Израиль — Испания состоится в Иерусалиме 9 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
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