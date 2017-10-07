Тренер «Химок»: по игре «Енисей» — сильнейшая команда ФНЛ

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал поражение от «Енисея» (1:4) в выездном матче 17-го тура ФНЛ.
«Все комментарии на табло – 4:1. Просто хочу поздравить «Енисей» с достойной игрой и положительным результатом. Все по делу. Мы сами наделали ошибок, поэтому будем разбираться.
В нынешнем сезоне «Енисей» играет более уверенно, лучше контролирует мяч. Я бы сказал, в другой футбол играет. «Енисей» сразу занял лидирующие позиции, выглядит более солидно. По игре это сильнейшая команда ФНЛ, на мой взгляд. Желаю решить поставленные задачи», — цитирует Ирхина сайт ФНЛ.
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