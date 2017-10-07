Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Феррара: сборная Италии должна выйти на ЧМ-2018, как бы плохо ни играла

7 октября 2017, суббота. 18:16 Футбол

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара выразил поддержку главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре. Итальянцы завершат групповой турнир квалификации на второй строчке в группе G и, скорее всего, сыграют в стыковых матчах.

«Я видел игру сборной Италии с Македонией. Комментарии к такой игре должны быть неизбежно отрицательными, это не подлежит сомнению. Но мы также не должны выставлять все чересчур в плохом свете.

Мы должны выйти на чемпионат мира, как бы плохо мы ни играли. Очевидно, что критика имеет право на существование, потому что вчера команда играла не очень хорошо. Тем не менее сейчас не время искать виноватых, потому что сперва нужно попасть на турнир в Россию», — сказал Феррара в эфире Radio Deejay.

Президент «Торино»: сборная Италии выйдет на ЧМ-2018 без особых проблем
Источник: Radio Deejay Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Чиро Феррара ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
19:41 Пономарёв: от такой команды, как Южная Корея, нельзя пропускать два
19:35 Мутко: по игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать
19:35 Черчесов: болельщики относятся к сборной России с симпатией после КК-2017
19:24 Мутко: мы рассматриваем Францию как соперника для товарищеского матча сборной
19:20 Созин: Васин обязан играть матчи до конца, почти все его ошибки — результативные
19:12 Тренер Южной Кореи: надеемся в будущем играть так же хорошо, как сборная России
19:01 Бодание Смолова, радуга и полёт Кудряшова – в фотообзоре Россия – Южная Корея
19:00 Вертонген повторил рекорд по количеству матчей за сборную Бельгии
18:52 Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове
18:34 Россия — Южная Корея: защитник гостей забил два автогола в течение двух минут
18:16 Феррара: сборная Италии должна выйти на ЧМ-2018, как бы плохо ни играла
17:57 Кравец: жёлтой карточки и близко не было, обидно пропускать игру с Хорватией
17:45 Президент «Торино»: сборная Италии выйдет на ЧМ-2018 без особых проблем
17:36 Лёв: тер Штеген — следующий в сборной Германии после Нойера
16:35 Т. Алькантара из-за травмы не поможет сборной Испании в матче с Израилем
16:11 Болельщики сборной Бразилии призывают команду проиграть в матче с Чили
16:00 Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России
15:28 Созин: жалко, что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов
15:27 Т. Алькантара: Иньеста заслуживает статуи в свою честь на стадионе «Камп Ноу»
14:40 Компания вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018
14:20 Булыкин: можем порадоваться, что в сборной России наконец-то есть конкуренция
14:05 Мужская сборная Норвегии отказалась от части зарплат в пользу женской команды
14:03 В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной
13:00 Беларусь – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:30 Болгария – Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:24 Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной, участие Манджукича под вопросом
12:10 Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии
12:00 Андорра – Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
11:44 Пануччи: Испания является одним из фаворитов на победу на ЧМ-2018
11:26 Сборная России в матче с Южной Кореей сыграет в красной форме
11:22 Бышовец: в команде Черчесова есть игроки, которые смогут подарить нам зрелище
11:21 Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор
11:07 Босния и Герцеговина – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
10:57 Перед матчем Мексика — Тринидад и Тобаго чествовали собаку Фриду
10:56 Модрич: ситуация катастрофическая, но у Хорватии ещё есть шанс всё исправить
10:26 Коноплянка: Хорватия в матче с Финляндией получила психологический удар
10:25 Участие Полоза в игре с Южной Кореей под большим вопросом
10:21 А. Кержаков: чем быстрее кто-то превзойдёт моё достижение в сборной, тем лучше
10:17 А. Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России
10:11 Арнаутович не стал праздновать гол в ворота сборной Сербии
09:52 Мбаппе: сборная Франции должна отправиться на ЧМ-2018, другого варианта нет
09:51 Сарычев: интересно, что было бы, если бы наших футболистов били палками?
09:33 Коноплянка: мало удовольствия играть на пустом стадионе, ещё под таким дождём
09:15 Россия – Южная Корея: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
08:23 Чачич: думаю, Хорватия сможет исправить ситуацию в матче с Украиной
Все новости RSS
Партнерский контент