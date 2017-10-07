Феррара: сборная Италии должна выйти на ЧМ-2018, как бы плохо ни играла

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара выразил поддержку главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре. Итальянцы завершат групповой турнир квалификации на второй строчке в группе G и, скорее всего, сыграют в стыковых матчах.
«Я видел игру сборной Италии с Македонией. Комментарии к такой игре должны быть неизбежно отрицательными, это не подлежит сомнению. Но мы также не должны выставлять все чересчур в плохом свете.
Мы должны выйти на чемпионат мира, как бы плохо мы ни играли. Очевидно, что критика имеет право на существование, потому что вчера команда играла не очень хорошо. Тем не менее сейчас не время искать виноватых, потому что сперва нужно попасть на турнир в Россию», — сказал Феррара в эфире Radio Deejay.
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