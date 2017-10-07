Президент «Торино»: сборная Италии выйдет на ЧМ-2018 без особых проблем

Президент «Торино» Урбано Кайро выразил поддержку главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре, который ранее возглавлял «быков». Итальянская пресса критикует 69-летнего специалиста за невзрачную игру сборной Италии в квалификации ЧМ-2018.
«Вентура отлично справляется с работой, нам нужно оставаться оптимистами. Не сомневаюсь, сборная выйдет на чемпионат мира без особых проблем. В России мы покажем себя во всей красе и достигнем многих хороших вещей. Сейчас у сборной молодой состав, он ещё будет прогрессировать», — цитирует Кайро Football Italia.
Итальянцы завершат групповой турнир квалификации на второй строчке в группе G и, скорее всего, сыграют в стыковых матчах. Сборная Испании опережает их на пять очков и уже обеспечила себе поездку на ЧМ-2018.
Турнирное положение в группе G за один тур до конца квалификации: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.