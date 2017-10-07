Россия — Южная Корея: на матче присутствуют 24 183 зрителя

На контрольном матче сборной России с командой Южной Кореи присутствуют 24 183 зрителя.
Матч между сборными России и Южной Кореи проходит в эти минуты на московском стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», вместимость которого составляет 30 000 зрителей.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. К 60-й минуте сборная России лидирует со счётом 3:0.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра пройдёт на «Казань-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.