Мутко: по игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Очень хороший контрольный матч получился. Мы признательны сборной Южной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. Они играли до конца, благодаря характеру и настрою забили нам два мяча при счёте 4:0. На чемпионате мира Южная Корея будет выглядеть достойно. Я очень рад, что сегодня было много угловых, штрафных стандартов в нашу пользу. Это позволяет футболистам сборной России сыгрываться. В этом и суть контрольных матчей. Результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи. Но мы все понимаем, что когда ведешь со счётом 4:0 и до конца матча осталось 3-5 минут, тут всегда присутствует расслабленность. По игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать.
Сейчас игроки находятся в хорошей физической форме. Перед Кубком конфедераций мы наблюдали иную картину. Сейчас надо наладить среднюю линию и поработать над передачами. У нас быстрая команда, появилось несколько вариантов игры. После сделанных замен было видно, как активизировались наши фланги. Мы движемся в правильном направлении. Рауш проявил себя в команде, когда играли с «Динамо». Он усилил конкурентную среду на своей позиции. И это хорошо. Он добротный и старательный игрок. У него устойчивая психика, с пасом полный порядок. Мне он очень понравился. Тем более игра в Бундеслиге – это уровень. Что касается Марио Фернандеса, то он боец. Мы знаем все его качества, он скоростной игрок. Практически с его прострела забили мяч», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.