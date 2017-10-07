Юношеская сборная России проиграла Бельгии в контрольном матче

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) уступила сверстникам из команды Бельгии в контрольном матче во время сбора в Испании.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. В составе российской команды единственный мяч забил Даниил Уткин.
Контрольный матч
Россия – Бельгия — 1:2 (0:2)
Голы: сб. Бельгии, 14 (0:1); сб. Бельгии, 24 (0:2); Д. Уткин, 67 (1:2).
Россия: Сафонов, Бочко (С. Уткин, 60), Каккоев (Лапшов, 60), Бородин (Евгеньев, 60), Тикнизян, Сулейманов (Глушенков, 46), Голубев (Мусаев, 60), Демьянов (Володкин, 46), Руденко (Губанов, 46), Д. Уткин, Цыпченко (Киселёв, 46).
В следующем контрольном матче россияне 9 октября встретятся с командой США.
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