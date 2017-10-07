РФС и сборная России выразили соболезнования родным и близким Сарсании

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«В субботу, 7 октября, трагичная новость поступила из Санкт-Петербурга. На 50-м году жизни скоропостижно скончался спортивный директор ФК «Зенит» Константин Сарсания.
Он был известнейшим и авторитетным в футбольном мире человеком. Отлично играл за советские и французские команды, работал в различных клубах в качестве тренера, менеджера, спортивного директора. В 2010 году являлся советником президента РФС по спортивным вопросам. Это был светлый, позитивный, открытый человек и профессионал своего дела.
Российский футбольный союз и коллектив национальной сборной России скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Константина Сарсания», — сообщается на сайте РФС.