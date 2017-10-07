Сердеров: «Енисей» мог забить мячей девять, но вратарь «Химок» сыграл здорово

Полузащитник «Енисея» Сердер Сердеров прокомментировал домашнюю победу над «Химками» (4:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ. Сердеров отыграл 73 минуты.
«Изначально настраивались, конечно, на победу. Начало матча вышло тяжёлым, но потом взяли игру под свой контроль, создали много моментов, но не реализовали. Если бы все моменты реализовали, могли бы забить мячей девять, но вратарь «Химок» сыграл здорово. Наша задача — выходить и выигрывать каждый матч!» — цитирует Сердерова официальный сайт «Енисея».
Аленичев: единственное негативное впечатление оставили первые 15 минут