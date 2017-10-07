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Манчини — о Сарсании: ушёл большой человек в мире спорта, скорблю со всеми

7 октября 2017, суббота. 22:23 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.

«Скорблю со всеми. Ушёл из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший Человек!» — написал Манчини в «Твиттере».

Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР в первой и второй лигах, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Константин Сарсания Роберто Манчини Фото
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