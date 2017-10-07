Манчини — о Сарсании: ушёл большой человек в мире спорта, скорблю со всеми

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«Скорблю со всеми. Ушёл из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший Человек!» — написал Манчини в «Твиттере».
Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР в первой и второй лигах, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.
Данни — о смерти Сарсании: я шокирован, ещё вчера говорил с ним по телефону