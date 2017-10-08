«Ливерпуль» уволил главного физиотерапевта по просьбе Клоппа

«Ливерпуль» уволил главу отдела физиотерапии Энди Реншоу, информирует The Telegraph. Реншоу приступил к работе с первой командой 15 месяцев назад, заменив на этой должности Криса Моргана, но главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп счел нужным внести изменения.
Ранее Реншоу работал в Академии мерсисайдского клуба на протяжении семи лет.
На этой неделе он дал интервью фан-сайту клуба «Rousing The Kop», в котором никак не намекал на возможный уход из клуба и высоко оценивал свою работу с первой командой.
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