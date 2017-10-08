Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики в компенсированное арбитром время ушла от поражения в матче с командой Гондураса в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2018. На гол Эдди Эрнандеса в середине второго тайма хозяева ответили точным ударом в исполнении Кендаля Уостона на пятой добавленной минуте.
Ничейный результат (1:1) позволил национальной команде Коста-Рики занять второе место в отборочной группе Северной Америки и завоевать право участия на мировом первенстве, которое состоится в России предстоящим летом.
Мексика обеспечила себе первое место, Коста-Рика – второе. В последнем туре определится, кто станет третьим участником турнира в России от региона, а также кто выйдет в межконтинентальные стыковые матчи, где сыграет с представителем Азии (Австралия или Сирия).
Сборная Коста-Рики стала 13-й участницей ЧМ-2018. Костариканцы пробились на главный футбольный турнир планеты в пятый раз в своей истории.
Участниками ЧМ-2018 уже также являются:
Европа: Россия (хозяйка турнира), Бельгия, Германия, Англия, Испания;
Азия: Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия;
Южная Америка: Бразилия;
КОНКАКАФ: Мексика, Коста-Рика;
Африка: Нигерия.