Давыдов: готов взять Зырянова в тренерский штаб «Зенита-2»

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов рассказал о сроках восстановления полузащитника петербургской команды Константина Зырянова, который на этой неделе отпраздновал 40-летие, а также о готовности взять бывшего футболиста сборной России в свой тренерский штаб.
«Если он восстанавливался месяца четыре, то сейчас операция была уже в другом месте. Посмотрим, как он будет восстанавливаться.
Единственное, я ему говорю: ты хочешь снова игроком быть, мне 43, дотянешь или нет три года. Договоренность была с президентом клуба и с Константином Сарсанией, что я готов взять его в свой тренерский штаб.
Человек уважаемый, опытный, у него можно поучиться не только футбольным качествам, но и человеческим", — приводит слова Давыдова официальный сайт «Зенита».