Зырянов: не ощущаю себя на 40 лет, нет разницы с тем, что было года 3-4 назад

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов, которому 5 октября исполнилось 40 лет, в эфире программы «Все на матч» признался, что не ощущает себя на этот возраст, а также поведал о том, чем планирует заняться после того, как повесит бутсы на гвоздь. Сейчас Зырянов выступает за «Зенит-2».
«Пока не ощущаю себя на 40 лет. 20-летнего себя уже, наверное, не помню, но по сравнению с тем периодом, когда играл в Премьер-Лиге, не вижу никакой разницы. Прошло года три-четыре — и абсолютно нет разницы.
Думаю, всему своё время, и я в правильный момент завершил международную карьеру. Что касается ухода из Премьер-Лиги, то мы приняли решение с семьёй, чтобы не уезжать из Петербурга. Были предложения поиграть в РФПЛ, но мы решили остаться и помочь «Зениту-2».
У меня сегодня было свободное время, и я решил поковыряться в Интернете, посмотреть, что там написали про футболиста Зырянова. Ничего не было, всё старое. Нашёл интервью 2012 года и свои слова о том, что, по мнению врачей, я смогу играть до 42 лет. Ещё годика два осталось, но, думаю, вряд ли. Я ведь уже сказал, что этот год будет последним.
Самое первое, что приходит на ум, — это, конечно, тренерская карьера. Здесь всё просто, всё рядом, всё известно. В ноябре буду сдавать экзамен на лицензию A, поскольку на лицензию B уже отучился. С лицензией A могу быть помощником, например, в ФНЛ, а уже через год поступать на лицензию Pro. Где-то в другом месте работать? Футболисты — это же люди ограниченные, правильно? Они же ничего не умеют. Поэтому или тренерская карьера, или небольшой бизнес", — заявил Зырянов.