Марлос: Шевченко перед выходом на замену сказал: «Играй в свой футбол»

Полузащитник сборной Украины Марлос прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче группового этапа квалификации ЧМ-2018 с Косово (2:0). Футболист бразильского происхождения получил украинское гражданство в конце сентября.
«Сыграться, конечно, нужно, но футболистов «Шахтёра» я хорошо знаю, а с такими техничными игроками, как Ярмоленко, Коноплянка и Гармаш не сложно быстро найти взаимопонимание на поле. Со мной на фланге действовал Караваев — он очень много бегал, создавал пространство. Сборная Украины — хорошая команда, и я очень рад, что здесь оказался.
Шевченко перед выходом на замену сказал: «Играй в свой футбол». Ещё сказал, что нужно сделать гол. Отношения очень хорошие — у тренеров, игроков, персонала. А называют меня просто — Марлос. Как всегда», – сказал полузащитник.
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.