Макелеле: каждый тренер мира хочет иметь такого игрока, как Канте

Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле, ныне работающий тренером в «Суонси Сити», похвалил полузащитника Н'Голо Канте, выступающего в стане лондонского клуба на той же позиции, на которой ранее играл сам Макелеле.
«Он наслаждается своей работой. Канте играет на своих товарищей по команде, он не эгоист. Каждый тренер в мире хочет иметь такого игрока в своей команде.
Он замечательно делает оборонительную работу, очень много двигается и закрывает свободные зоны. У него есть все, что нужно опорному полузащитнику. Он идеально подходит для системы Конте», — цитирует Макелеле Evening Standard.
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