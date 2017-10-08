Венгер: это жизненно важный сезон для Уилшира, многое поставлено на карту

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о будущем полузащитника Джека Уилшира. Срок действующего соглашения 25-летнего футболиста истекает через год.
«Уилшир постоянно боролся с травмами, никто не стал бы сомневаться в его таланте, в его исключительной способности обыгрывать защитников, но на этом уровне в первую очередь нужно здоровье. Сегодня физические требования настолько высоки, что соответствовать им нелегко.
Я не определился с будущим Уилшира. Если он сможет играть с этого момента и до декабря, то вернётся на свой уровень. Если будут какие-то неудачи, то ему будет трудно. Это жизненно важный сезон, конец его контракта, год чемпионата мира. Многое поставлено на карту», — сказал Венгер в интервью beIN Sports.
Венгер рассказал, что нужно Уилширу, чтобы продлить контракт с «Арсеналом»