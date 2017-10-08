Дида: если Доннарумма сосредоточится на футболе, то может повторить путь Буффона

Бывший вратарь «Милана» Дида высоко оценил потенциал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы и сравнил его с вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном. Бразилец в настоящее время находится в Италии, где примет участие в благотворительном мероприятии.
«У Доннаруммы большой потенциал, и на его стороне время. Если Джанлуиджи сможет сосредоточиться на футболе, то вполне может повторить карьеру Буффона. Но на сегодняшний день Буффон остаётся номером один в мире», — сказал Дида в интервью авторитетному итальянскому журналисту Джанлуке Ди Марцио.
Райола: Вентуре не хватает характера, чтобы поставить Доннарумму вместо Буффона