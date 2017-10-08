Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» в домашнем товарищеском матче сыграл вничью с белорусским «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, занимающим четвёртое место в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Состав «Арсенала»: Левашов (Березин, 61), Беляев (Григалава, 46), Комбаров (Шустов, 46), Ярмолицкий (Берхамов, 46), Денисов, Ткачёв (Хагуш, 46), Горбатенко, Александров, Кангва (Ивакин, 61), Расич (Сикоев, 61), Шевченко.
После 12 туров подопечные Миодрага Божовича занимают 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. Матч 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» запланирован на 15 октября. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
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