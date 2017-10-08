Леви: Израиль боится проиграть в матче с Лихтенштейном, но не в игре с Испанией

Главный тренер сборной Израиля Элиша Леви поделился ожиданиями от домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Испании, который состоится 9 октября.
«Сборная Испании является лучшей командой мира. Матч с ней — это праздник для зрителей, которые придут на стадион. Сказал футболистам, чтобы они наслаждались игрой и сыграли на своём максимуме. Если победим, то будем самыми счастливыми в мире.
Я не боюсь поражения в матче со сборной Испании. Мы боялись проиграть Лихтенштейну, но не боимся уступить испанцам. Игроки собираются выложиться по максимуму. Именно таким образом мы собираемся сыграть с испанцами, не думая о возможном поражении», — цитирует Леви AS.
Испания уже обеспечила себе путёвку в финальную стадию ЧМ-2018, а Израиль лишился всех шансов поехать на мундиаль.