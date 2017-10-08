Саутгейт: сборная Англии не забила Литве столько, сколько хотела

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от победы над Литвой в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы не забили столько, сколько хотели, но дали возможность трём игрокам дебютировать в сборной и кое над чем поэкспериментировали. Ещё было бы хорошо немного лучше играть в последней трети поля, нам этого не хватало.
Литва оборонялась всей командой, было непросто. В следующем месяце у нас будет совершенно другая проблема — предстоит играть против Бразилии и Германии", — цитирует Саутгейта ITV.
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