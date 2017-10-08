Хислоп: Месси нельзя считать лучшим в истории, поскольку он не выигрывал ЧМ

Бывший голкипер «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Тринидада и Тобаго Шака Хислоп выразил мнение, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не может считаться лучшим игроком в истории футбола без победы на чемпионате мира.
«Не думаю, что Месси можно считать величайшим игроком всех времён, поскольку он не выиграл самого главного титула в футболе. И вообще трудно судить о том, кто лучший футболист в истории, если не видел игру остальных претендентов. Люди, которые не видели матчи Пеле или Марадоны, не могут говорить, что они лучше или хуже Месси», — цитирует Хислопа ESPN FC.
Сборная Аргентины с Месси рискует пропустить ЧМ-2018. За тур до окончания отборочного группового турнира в Южной Америке команда занимает шестое место и не попадает даже в стыковые матчи. Пятое место, дающего такое право, аргентинцы уступили Перу по дополнительным показателям. В заключительной встрече квалификации Аргентина 11 октября сыграет с Эквадором на выезде.