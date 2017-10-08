Источник: сборная Англии опасается шпионажа во время ЧМ-2018

Сборная Англии опасается шпионажа в гостиничных номерах во время чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России, сообщает The Sun.
По информации издания, вместе с делегацией национальной команды на ЧМ-2018 отправится специальная группа по предотвращению слежки. Специалисты будут проверять гостиничные номера на наличие прослушивающих устройств. Англичане якобы обеспокоены тем, что российские разведывательные службы могут благодаря прослушке получить информацию о тактических наработках команд-участниц ЧМ-2018, а также мешать процессу подготовки к матчам. Отмечается, что к аналогичным мерам может прибегнуть и сборная Уэльса.
Ранее сборная Англии оформила прямую путёвку на чемпионат мира 2018 года.
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