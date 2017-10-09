Бородюк: у футболистов сборной Казахстана есть бойцовский характер

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал результат домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Армении (1:1).
Сборная Казахстана под руководством российского специалиста завершила отборочный турнир на последнем месте в своей группе, набрав три очка.
«Хотелось бы отметить, что ребята старались, проявили себя с самой лучшей стороны. Я хочу поблагодарить их за игру. Могли как выиграть, так и проиграть. Была довольно нервная игра. В любом случае, отмечу самоотдачу наших футболистов, отрезками играли очень неплохо, но нам ещё есть над чем работать. Те, моменты, которые команда имеет, их надо реализовывать. А так, ещё раз спасибо ребятам за игру.
Ребята старались и бились за свою страну — это вне всякого сомнения. Повторю, что у наших футболистов есть бойцовский характер. Я уже говорил, что в футболе нет незаменимых, но потеря ряда лидеров, креативных игроков сказалась, и нам их сегодня не хватало. В любом случае, те, кто сегодня играл на поле, составят конкуренцию лидерам за место в составе. А тем футболистам, которые пропускали матч по объективным причинам, нужно еще доказывать свою состоятельность. Это очень важно. У нас есть на подходе ещё ряд молодых игроков, которые могут получить свой шанс сыграть за сборную. Прежде всего, в сборной играют те, кто переживают за свою страну и готовы биться на футбольном поле", — приводит слова Бородюка Sports.kz.