Казахстан с Бородюком показал худший результат по очкам в квалификации за 12 лет

Сборная Казахстана, которую возглавляет российский специалист Александр Бородюк, завершила отборочный турнир ЧМ-2018 на последнем шестом месте в турнирной таблице группы Е с тремя очками в активе.
Таким образом, по количеству набранных очков команда показала худший результат в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы с 2005 года, когда завершила квалификационный этап ЧМ-2006 с одним баллом в активе. Лучший результат за это время Казахстан показал по итогам отборочного турнира Евро-2008 (10 очков).
Отметим, что в группах отборочных турниров с участием сборной Казахстана было разное количество команд, а соответственно — и количество матчей. Результаты выступления сборной Казахстана в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы за последние 12 лет выглядят следующим образом:
ЧМ-2006 – 1 очко (12 матчей);
Евро-2008 – 10 (14);
ЧМ-2010 – 6 (10);
Евро-2012 – 4 (10);
ЧМ-2014 – 5 (10);
Евро-2016 – 5 (10);
ЧМ-2018 — 3 (10).